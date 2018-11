Un ex-bras droit du baron de la drogue «El Chapo» condamné à la prison à vie

Un ancien bras droit du baron de la drogue mexicain Joaquin «El Chapo» Guzman a été condamné vendredi à la réclusion à perpétuité aux États-Unis, a annoncé à l’AFP une source judiciaire.

Damaso Lopez-Nunez, 52 ans, qui fut l’un des principaux responsables du cartel Sinaloa, a été condamné par un tribunal fédéral à Alexandria (Virginie, nord-est).

Surnommé «El Licenciado» en raison de ses diplômes universitaires, cet ancien fonctionnaire avait plaidé coupable le 28 septembre de trafic de cocaïne, après avoir passé un accord avec l’accusation.

Les détails de la procédure judiciaire restent toutefois sous scellé, probablement parce qu’il a accepté de coopérer avec les autorités américaines contre «El Chapo» (le courtaud, en référence à sa petite taille), actuellement jugé à New York.

À deux reprises, Damaso Lopez-Nunez avait aidé son chef à s’échapper de prison. Il était devenu l’un de ses principaux lieutenants, au point d’avoir l’ambition de lui succéder à la tête du cartel Sinaloa, considéré comme l’un des plus puissants et des plus violents au monde.

Il a été lié au meurtre en mai 2017 du journaliste Javier Valdez, pigiste pour l’AFP, qui enquêtait sur la guerre entre «El Licenciado» et les fils d’«El Chapo» pour cette succession.

Les États-Unis l’avaient inculpé en décembre 2016 pour avoir importé dans le pays «des quantités significatives de narcotiques» entre 2003 et 2016.

Peu après son arrestation à Mexico, en mai 2017, un haut responsable judiciaire mexicain avait estimé qu’il pourrait être un «témoin-clé» contre «El Chapo», dont il fut très proche.

En 2001, Damaso Lopez-Nunez alors sous-directeur de la prison de haute sécurité de Puente Grande, dans le centre du Mexique, avait aidé Joaquin Guzman à s’évader, caché dans un bac à linge sale.

Au cours des treize années suivantes, «El Chapo» avait consolidé son empire avant d’être à nouveau arrêté. Il s’était encore échappé en 2015, cette fois en creusant un tunnel.

Depuis sa troisième arrestation en 2016, il est détenu dans des conditions de sécurité très stricte. Extradé aux États-Unis, il est jugé à New York depuis le 5 novembre pour l’importation de plus de 150 tonnes de cocaïne.

Pour les procureurs américains, «El Chapo» est le plus puissant narcotrafiquant depuis le Colombien Pablo Escobar, mort en 1993.