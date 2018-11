Votre propriété est-elle assurée à sa juste valeur?

Et si vous subissiez un sinistre majeur, votre couverture d’assurance couvrirait-elle tous les coûts de reconstruction ?

Un lecteur nous a écrit qu’il possède une maison à niveaux multiples, sur un terrain atypique. Il doutait du montant de reconstruction à neuf inscrit sur son contrat d’assurance. Il a fini par engager un évaluateur agréé : il a ajouté 150 000 $ à sa couverture en cas de perte totale !

Le problème touche de nombreux propriétaires de maisons ou de copropriétés. Et il ne date pas d’hier : il y a presque 10 ans, un haut dirigeant d’un assureur canadien estimait que les bâtiments étaient sous-assurés de 15 % en moyenne.

En fait, le coût des matériaux et de la main-d’œuvre ne cesse d’augmenter depuis des années. Les systèmes informatiques des compagnies d’assurance tiennent compte de cette réalité, qui varie selon l’endroit où vous habitez.

Valeur assurable

Mais l’assureur doit tout de même fixer une valeur assurable à votre propriété ! Et cela se fait avec l’assuré, au moment où il souscrit de l’assurance. C’est la responsabilité du client de faire en sorte que la valeur assurable colle à la réalité, même si les intermédiaires (courtiers et agents) sont formés pour le guider.

Les assureurs reconnaissent que leurs applications informatiques ne sont peut-être pas les meilleurs outils pour évaluer la valeur assurable des maisons atypiques. Parfois, ils envoient un inspecteur, à leurs frais ou aux frais de l’assuré. Souvent, ce sera pour vérifier un risque précis, comme un foyer qui a de l’âge. Certains secteurs ou types de bâtiments sont plus à risque que d’autres.

Si les propriétés atypiques sont particulièrement visées par les montants d’assurance insuffisants, les propriétés qui ont été rénovées le sont également.

Valeur ajoutée

Nouveau plancher en bois précieux, cuisine ou salle de bains neuve, sous-sol refait, toiture neuve en tôle au lieu de bardeaux, garage attenant récemment isolé, nouvelle terrasse, robinetterie de luxe : les projets de rénovation ajoutent parfois beaucoup de valeur. Avertissez l’assureur, même si vous avez fait les travaux vous-même.

Certains assureurs ne distinguent pas la valeur de reconstruction et les biens meubles. Ils fixent un montant global en cas de perte totale. On a vu des calculs de surface ne pas coïncider entre la réalité et le contrat d’assurance : le nombre de pieds carrés influe pourtant directement sur la valeur assurable.

Plusieurs assureurs offrent un avenant (ajout au contrat) sans frais, garantissant la valeur de reconstruction, même si l’augmentation des coûts est importante au fil du temps.

Conseils