MARCOUX, Yvette née Piché



De Ste-Marthe, le 25 novembre 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Yvette Piché, épouse de Gaëtan Marcoux.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, André (Suzanne), Lynda (Renée) et Richard, ses petits-enfants, David, Michelle, Samuel, Joëlle et Maxime, son arrière-petit-fils Félix ainsi que parents et amis.Les funéraires seront célébrées le vendredi, 7 décembre 2018, à 14h, en l'église de Ste-Marthe (564 rue Principale, Ste-Marthe, J0P 1W0). La famille recevra les condoléances à l'église dès 13h.