BASTIEN-LAROCHELLE

Mylène



Accidentellement dans le parc de la Vérendrye, le 24 novembre 2018, à l'âge de 35 ans, est décédée Mylène Bastien-Larochelle.Elle laisse dans le deuil ses parents Claire Larochelle et Denis Bastien, son frère Mathieu, son amoureux Nicolas, ses demi-frères: Philippe et Gregory, ses tantes et ses oncles, ses cousins et cousines ainsi qu'autres parents, ses nombreux amis et collègues.La famille de Mylène recevra vos condoléances au:850 MONTÉE MASSONMASCOUCHEle samedi 8 décembre de 14h à 22h et le dimanche 9 décembre dès 10h. Un hommage à sa vie lui sera rendu au salon même le dimanche à 16h.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation SPCA.