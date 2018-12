LAVIGNE, Jean Paul



Le mardi 27 novembre 2018 est décédé, à l'âge de 80 ans, Jean Paul Lavigne, époux de feu Lise Parent.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean (Sylvie) et Brigitte (Michel), son petit-fils Philippe, son frère Jacques (Thérèse) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 8 décembre 2018 de 9h30 à 11h30.Les funérailles seront célébrées le samedi 8 décembre 2018, à 12h en l'église St-Enfant-Jésus à P.A.T.