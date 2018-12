NADEAU, Jean-René



À Longueuil, est décédé le 23 novembre 2018, à l'âge de 87 ans, Monsieur Jean-René Nadeau, époux de Madame Murielle Simard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Benoit et Lyne Nadeau (Denis Alexandre), ses frères, soeurs, belles-soeurs et beaux-frères: Gracia Desjardins (feu Francis Nadeau), Étiennette Nadeau, Diane Nadeau (Michel Pichet), Lise Nadeau (Lucien Roy), Henri-Jacques Nadeau (Luce Forget), Esther Simard (feu William Ciorra), Francine Fréchette-Simard (feu Jean-Maurice Simard) ainsi que Denyse Bélanger (Jean-Marc Montgrain) et plusieurs neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis le jeudi 6 décembre 2018 de 18h à 21h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1025 rue St-Laurent Ouest, Longueuil.Les funérailles auront lieu le vendredi 7 décembre 11h, en l'église Saint-Antoine-de-Padoue, 55 rue Sainte-Élizabeth, Longueuil, QC, J4H 1J3.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.