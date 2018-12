BISSONNETTE, Céline



À Montréal, le 28 novembre 2018, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Céline Bissonnette, veuve de M. Gilles Pilon.Elle laisse dans le deuil ses fils Martin et Éric (Émmanuelle), ses petits-enfants Kelly-Ann, Ève et Zachary, sa mère Thérèse, sa soeur Louise, ses frères Jacques et Normand, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au:15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682www.cimetieremontroyal.comle dimanche 9 décembre de midi à 15h, suivi des funérailles à 15h en la chapelle du complexe.Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation québécoise du cancer.