LEGAULT, Gabrielle



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Gabrielle Legault, le 31 octobre 2018 à l'âge 99 ans.Elle laisse dans le deuil sa soeur Éliane (feu Roger Roy; feu Étienne St-Amant), ainsi que de nombreux neveux et nièces.Elle est partie rejoindre son conjoint Sylva Péloquin ainsi que ses frères et soeurs: Roger (Lucienne Gratton), Jean (Léonie Desjardins), Jeanne (Maurice Mérineau), Pauline (Gérard Gravel; Théo Bélair), Réal (Joan Crawshaw), Noël (Carmen Bourget) et Béatrice (Roger Milmore).La famille vous accueillera au Complexe Urgel Bourgie Feron, 1275 Dollard, LaSalle, H8N 2J1le dimanche 16 décembre 2018 de 13h à 15h30, suivi d'une réunion de prières dans le salon du complexe à 16h.