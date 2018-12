JOBIN, Pierre



À Longueuil, le 27 novembre 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Pierre Jobin, époux de Mme Andrée Légaré Jobin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel et Sylvie (Michel Bélanger), ses petits-enfants Yanick et Alex ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 9 décembre 2018 de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie en la chapelle de la résidence.505, BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Rive-Sud serait apprécié.