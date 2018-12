Il est de ces dates qui savent se placer pour les événements. Le 1er décembre en est une. Fête nationale de la Roumanie, Journée internationale de la lutte contre le sida, et c’est aussi en ce jour de 1887 qu’est apparu pour la première fois le personnage de Sherlock Holmes. 1891, James Naismith, l’Ontarien et prof d’éducation physique ne veut pas envoyer ses élèves dehors au grand froid. Avec un ballon de soccer et deux puises de pêche en gymnase, il invente le basketball.