20 films à voir avant la fin de l’année

Complices de longue date, Will Ferrell et John C. Reilly font équipe une fois de plus dans cette nouvelle comédie librement inspirée des aventures de Sherlock Holmes et John Watson, réalisée par Etan Cohen (Prison 101). Vous l’aurez deviné, Will Ferrell se glisse dans le costume du détective Sherlock Holmes tandis que John C. Reilly hérite du rôle de son fidèle Watson. Élémentaire, mon cher Watson...