PILON, Roger



À Lachine, le 28 novembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé Roger Pilon. Il est allé rejoindre son épouse Thérèse Dion et son fils Claude.Il laisse dans le deuil ses enfants, Normand (Johanne Poirier) et Sylvie (Daniel Laurendeau), ses petits-enfants, Emilie (Philippe), Daphné (Maxime), Lyne (Eric), Karine (Pierre) et Martin (Marie-Julie), ses arrière-petits-enfants Gabriel, Ariane et Alexia, son frère Raymond (feu Madeleine), plusieurs neveux et nièces ainsi que parents et amis.Sincères remerciements au personnel dévoué du CHSLD Lachine du 6e étage, particulièrement Francine pour les bons soins.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 décembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi 3 décembre dès 9h30 en la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINE, QC H8S 2G5514-639-1511Les funérailles suivront le lundi 3 décembre à 11h en la chapelle de la résidence.