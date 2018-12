GRÉGOIRE MOQUIN

Rolande



À Montréal, le 14 novembre, est décédée à l'âge de, Rolande Grégoire, épouse de feu Eugène Moquin et mère de feu Andrée, feu Robert, feu Françoise et feu Michèle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques, Céline, Jean (Hélène) et Marie (Serge), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances le jeudi 6 décembre à 14h suivi d'une messe à 15h à la chapelle de La Résurrection du cimetière Notre-Dame-des-Neiges au 4601 ch. Côte-des-Neiges, Montréal.