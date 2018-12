MARCHAND, Réal



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Réal Marchand, le 29 novembre 2018, à l'âge de 84 ans.Outre son épouse, Lise Marchand (née Arbour), il laisse dans le deuil ses enfants France (Pierre), Sylvianne (Gaétan) et Yves, ses petits-enfants Patrick, Christine, Valérie, Anne-Élise, Moana, Ysaïa, Marjolaine et Hugo, ses 2 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mercredi 5 décembre 2018 de 15h à 17h et de 18h à 20h30 ainsi que le jeudi 6 décembre 2018 à 10h à la:COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307, RIVERSIDE, ST-LAMBERT, J4P 1A7Une cérémonie, à la chapelle de la résidence funéraire, aura lieu le jeudi 6 décembre 2018 à 11h.