PETTIGREW, Jean-Marie



À Sutton, le 25 novembre 2018, à l'aube de ses 89 ans, est décédé M. Jean-Marie Pettigrew.Il laisse dans le deuil ses enfants, Michel (Pascale Venant Pettigrew), Johanne (Louis Canac-Marquis), Lucien (Saul Santos), Pierre (Sylvie Lortie) et Jean. Il laisse également ses petits-enfants, Hugo, Antoine, Alexandre, Nicolas, Christopher, Jordan et Alizé, son arrière-petit-fils, Henri ainsi que ses frères et soeurs, Denise, Marc, Jeannine, Jacqueline et Claude, et autres parents et amis.Une rencontre en sa mémoire aura lieu à Québec au printemps prochain.Il a été confié salon funéraire:COWANSVILLLETél. 450 263-1212 Téléc. 450 263-9557La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Foyer Sutton, de l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville pour leurs bons soins.Vos marques de sympathie, selon sa volonté, pourront se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer. Formulaires disponibles au www.cancer.ca