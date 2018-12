BOULÉ, Rose Emma



Notre mère adorée, Mme Rose Emma Boulé, nous a quittés dans la sérénité et l'amour le 22 novembre 2018. Elle est allée rejoindre ceux qu'elle aimait, entre autres sa fille Chantal.Elle laisse dans le deuil, ses autres enfants Raymond, Jeannine (Daniel) et Réal (Nancy), ses petits-enfants Francis (Christine), Jean-Sébastien et Laurence, ses arrière-petites-filles Magaly, Alicia et Noémie, ainsi que plusieurs parents et amis.Elle vivra toujours dans nos coeurs, on se souviendra tous de sa joie de vivre, de ses yeux pétillants, de son sourire espiègle ainsi que du "" qu'elle souhaitait à tous ceux qu'elle croisait.La famille recevra les condoléances le samedi 8 décembre de 12h30 à 15h, suivi des funérailles à 15h au salon du:URGEL BOURGIE / ATHOS3955, CHEMIN CÔTE-DE-LIESSEVILLE ST-LAURENT, QC H4N 2N6514-735-2025 www.urgelbourgie.comNous tenons également à remercier l'équipe de soins palliatifs de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.