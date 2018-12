7 escapades durant les Fêtes

Ce n’est pas tout le monde qui a le temps ou les moyens de partir en vacances pendant une semaine durant les Fêtes. Mais rien n’empêche de faire une escapade pour prendre l’air, relaxer et s’amuser. Ça donne une occasion de plus pour se retrouver en famille ou entre amis.

En auberge à Orford

Photo courtoisie, Mathieu Dupuis

Le tout-inclus Jouvence, au parc national du Mont-Orford, comprend une petite auberge pour les adultes à la recherche d’un lieu paisible, en couple ou entre amis. Sauna et bain remous. Raquette, ski de fond, patin et glissade. Internet sans fil.

À partir de 294 $ par adulte (occupation double) pour deux nuits, incluant repas et équipement de plein air.

1 800 567-3134

jouvence.com

Au lac Simon avec les chevreuils

Photo courtoisie, Sépaq

Lors d’un séjour au Centre touristique du Lac-Simon, en Outaouais, des chevreuils se retrouvent à la porte de votre chalet en fin d’après-midi, attirés par la luzerne déposée à leur intention. À quelques pas, on a accès à un sentier pour la marche, la raquette ou le ski de fond. Glissoire. Pêche sur glace à la truite.

Chalet : 206 $ par nuit.

1 800 665-6527

sepaq.com

Valcartier nordique et tropical

Photo courtoisie, Village Vacances Valcartier

Au Village Vacances Valcartier, au nord de Québec, on passe des glissoires sur neige en tube aux glissoires aquatiques du Bora Parc d’allure tropicale, d’une journée à l’autre. On s’émerveille à l’Hôtel de glace ou on relaxe à l’Aroma Spa dans les bains ou dans la piscine chauffée. On patine aussi.

Nuitée à l’Hôtel Valcartier : 299 $ et plus pour une famille de quatre, activités en sus. Pour une alternative à plus bas prix, près de Québec, contactez l’Office du tourisme de Québec : quebecregion.com.

1 888 384-5524

valcartier.com

Un pied-à-terre dans Charlevoix

Photo courtoisie, Alain Demers

Plutôt modestes, les chalets du camping Le Genévrier, à Baie-Saint-Paul, sont parmi les moins chers dans Charlevoix. Pour voir du paysage, on n’a qu’à reprendre la route. Le site lui-même est idéal en famille avec sa glissoire et ses patinoires. Sentiers de raquette.

Pour 2 à 8 personnes, selon les chalets. De 175 $ à 300 $ par nuit.

418 435-6520

genevrier.com

En forêt à Saint-Zénon

Photo courtoisie

Dans Lanaudière, la Pourvoirie Saint-Zénon sera ouverte pour la première fois en hiver. À cause de l’altitude, il y a beaucoup de neige. Raquette. Patinoire éclairée. Pêche sur glace à la truite (en sus). Motoneige (à louer). À essayer : la glissade dans le bois.

Tarif par jour : de 100 $ pour deux personnes en petit chalet à 600 $ dans un grand chalet accueillant jusqu’à 21 personnes. Minimum deux nuits.

450 884-5320

pourvoirie-stzenon.com

Les micro-chalets de Morin Heights

Photo courtoisie, Alain Denis

Dans les Laurentides, les micro-chalets de Sommet Morin Heights sont un peu vieillots, mais ils sont dotés des commodités de base d’un grand chalet. Et puis, ça revient moins cher que dans un hôtel. Raquette et ski de fond.

Jusqu’à 5 personnes. Prix : 149 $ par jour. Minimum deux nuits (incluant deux billets pour le ski ou pour les glissades sur tube du versant Avila).

450 227-2020

sommets.com

Un centre de vacances près de Tadoussac

Photo courtoisie, Ferme 5 étoiles

À la Ferme 5 étoiles, pas bien loin du fjord du Saguenay, enfants et parents nourrissent poules et lapins après le déjeuner. Au refuge pour animaux sauvages blessés ou orphelins, on côtoie lynx, renard ou orignaux. Une expérience à vivre : le contact avec les loups. Raquette. Pêche sur glace à la truite. Traîneau à chiens.