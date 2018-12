FLEURANT, Dorothée



À Lachine, le 28 novembre 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée Dorothée Fleurant, épouse de feu Pierre-Paul Guy.Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Sainte-Rose-de-Lima, 219 boul. Sainte-Rose, Sainte-Rose, le mercredi 5 décembre 2018 dès 9h30, suivront les funérailles à 10h.L'inhumation aura lieu au cimetière Sainte-Rose.La famille tient à remercier la communauté des soeurs de Sainte-Anne ainsi que le personnel pour leur soutien et leurs bons soins.