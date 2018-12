CHARTRAND, Jean



À Saint-Jérôme, le 24 novembre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jean Chartrand, époux de Mme Hélène Chalifoux.Outre son épouse Hélène, il laisse dans le deuil ses enfants Yves (Diane Paquette) et Mario (Odette Germain), ses petits-enfants Gabriel, Renaud, Andrée-Anne et Émilie et leurs conjoints (es), son arrière-petite-fille Kaélie, son frère Ronald (Pierrette), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 8 décembre 2018 de 10h à midi au salon de la:Une liturgie aura lieu cette même journée, à 11h30, au salon. L'inhumation aura lieu au printemps 2019, au Cimetière de Saint-Janvier.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.