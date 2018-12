BOULET LAPOINTE, Rita



À Montréal, le 25 novembre 2018, est décédée paisiblement Mme Rita Boulet, épouse de feu M. Alphonse Lapointe.Maintenant aux côtés de son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Claudette, André (Christiane), Francine (feu Maurice), Louise (André) et Martin, ses petits-enfants Julie, Geneviève, Frédérik et Jean-Philippe, ses arrière-petits-enfants Audrey-Rose, Jeanne et Philippe, sa soeur et son frère Monique et Marcel, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances à la:le dimanche 9 décembre 2018 de 14h à 17h suivi de la liturgie de la Parole à 17h.La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence des Seigneurs pour leur dévouement et leur humanité.