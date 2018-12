CIMONE, Michael A.



À Laval, le 24 novembre 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Michael A. Cimone.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Helen Michaluk, ses enfants Lina (Yvon), Natalie (François) et Saverio (Maude), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs et son frère, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 7 décembre 2018 de 14h à 17h, de 19h à 21h et le samedi 8 décembre de 9h à 11h, suivi d'une cérémonie religieuse au même endroit à 11h. L'inhumation aura lieu dans le lot familial au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à une date ultérieure.