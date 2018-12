À l’ombre de Napoléon et du fort Boyard

La semaine dernière, je vous parlais d’un personnage historique important, mais encombrant, parce qu’on en a honte : le maréchal Pétain. L’île d’Yeu, qui a été sa prison, abrite sa dépouille, mais ne serait pas fâchée de s’en débarrasser.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

À l’île d’Aix – à un jet de pierre du fameux fort Boyard qui a longtemps occupé l’écran de TVA le dimanche soir –, c’est le contraire. On met de l’avant constamment un autre personnage éminent, même s’il n’a passé que quelques jours ici : Napoléon.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Lieu stratégique

Quel étrange petit endroit que cette île ! À peine plus d’un kilomètre carré ! Ses 250 habitants accueillent quand même quelque 200 000 visiteurs par an. Sa position stratégique en a fait un lieu militaire d’importance pendant le règne de Louis XIV, puis sous Napoléon, elle est transformée en forteresse pour tenir tête aux Anglais. L’empereur vient sur l’île pour superviser les travaux en 1808. Il revient dans des circonstances plus dramatiques en 1815 pour fuir les Anglais. Il reste seulement quatre jours avant de se rendre à l’ennemi en appelant à son fair-play. De là, il est transféré à Plymouth... en attendant son exil au bout du monde sur l’île de Sainte-Hélène, dans l’Atlantique Sud, entre la Namibie et le Brésil. L’île d’Aix est donc le dernier lieu de résidence de Napoléon en France.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

En 1927, la technologie a évolué. Le fort ferme et l’île se vide. Ou presque. Elle se muséifie pour survivre. Ça marche ! Il y a deux musées achalandés l’année durant. L’un parle de Napoléon (bien sûr). L’autre est plus insolite et suranné – il m’a dégoûté ! – et traite de l’Afrique : des têtes de lion, de tigre, léopards, éléphants, etc. Des trophées de chasse du baron local qui raffolait de la chasse au gros gibier. La pièce maîtresse de ce musée est sans conteste le dromadaire de Napoléon qui lui a servi de monture pendant la campagne d’Égypte. Drôle de destin pour un animal !