NADON, Gertrude, S.S.A.

Sr Marie-Jeanne-de-la-Croix, S.S.A.



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 29 novembre 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée soeur Gertrude Nadon, S.S.A. Originaire de Mont-Laurier, elle était la fille de feu Napoléon Nadon et de feu Célina Grenier.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, trois cousines très chères, Germaine, Jacqueline, Rita Loyer et plusieurs neveux et nièces.Elle sera exposée à la745, avenue Esther-Blondin(angle 18e Avenue et Provost, Lachine)le mardi 4 décembre 2018. Le salon funéraire sera ouvert à compter de 10h.Les funérailles auront lieu le même jour en la chapelle de la Maison mèreà 13h30.Prière de ne pas envoyer de fleurs.