PAQUIN BRISEBOIS, Rita



À Lanoraie, le 27 novembre 2018 est décédée Mme Rita Paquin à l'âge de 97 ans. Elle était l'épouse de feu Adéoda Brisebois. L'a précédée dans la mort son fils Armand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Johanne), Lucile (Gaëtan), Rolland (Céline), Linda Davies (Pierre), ses petits-enfants Éric, Dany, Éric, Marie-France, Véronique, Mélanie, Gabrielle, Luc et leurs conjoints respectifs, ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs: Roméo (Marcelle), Thérèse, Andréa et André (Brigitte), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 8 décembre à partir de 13h et une cérémonie commémorative suivra en chapelle à 16h.