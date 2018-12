LEBLANC, René J.G.



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons que M. René J.G. Leblanc, originaire de Ste-Agnès-de-Dundee (Huntingdon), nous a quittés le 21 novembre 2018, à l'âge de 87 ans.Prédécédé par son épouse Lise Pagé, son père Zénophile Leblanc, sa mère Albina Léger et ses soeurs Éva, Vivianne, Berthe et Cécile et ses frères Olivier et Aldéric.Il laisse dans le deuil et avec des souvenirs impérissables ses enfants Marc (Deborah Thellend), André (Marie-Klaude Beauregard), Manon (Michel Bourdeau) et Marie-Josée (Stephen Mons); ses petits-enfants Marc-Olivier (Caroline), Anya (Jon), Anne-Catherine (Pascal), Renaud, Patrick, Emmanuelle (Shawn), Alexis, Elizabeth et Cédric; son arrière-petite-fille Flora et sa compagne de coeur Gertrude et les familles Prévost et Lagrange.Il laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces et ses amis très chers du club de golf, de la Résidence Le Vent de l'Ouest et du Séminaire de Valleyfield.La famille recevra les condoléances le samedi 15 décembre 2018 de 13h30 à 15h suivi d'une cérémonie dans la chapelle du complexe:Un don à la Résidence de Soins Palliatifs de l'Ouest-de-l'Île ou à la Fondation de l'Hôpital Lakeshore serait apprécié en témoignage des bons soins prodigués.