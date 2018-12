Stevenson détrôné par Gvozdyk

QUÉBEC | Adonis Stevenson n’est plus champion du monde. Oleksandr Gvozdyk a mis fin à son règne samedi soir de façon éclatante au Centre Vidéotron.

L’Ukrainien (16-0, 13 K.-O.) l’a emporté par un knockout brutal au 11e round pour devenir champion du monde WBC des mi-lourds devant une foule médusée. Gvozdyk a mis ainsi fin à la séquence de 10 défenses consécutives de Stevenson (29-2-1, 24 K.-O.) qui était champion depuis 2013.

Photo Didier Debusschère

Le protégé de Top Rank été patient au début de l’engagement avant d’ouvrir la machine dans les deux dernières minutes. Tout d’abord, il a ébranlé le Québécois avec une bonne droite. Stevenson était gelé debout avant de tomber en mode survie pour les secondes suivantes.

Puis, l’aspirant obligatoire a flairé le sang et il a fini le travail avec une belle combinaison. La dernière droite a envoyé Stevenson au pays des rêves. Celui-ci a eu besoin de plusieurs minutes avant de retrouver ses esprits.

Photo Didier Debusschère

Il a retraité péniblement au vestiaire avec l’aide d’un de ses gardes du corps.

Une deuxième vitesse

Stevenson a connu un bon départ en prenant les devants sur les cartes des juges en réussissant plusieurs bonnes attaques.

Toutefois, Gvozdyk a été en mesure de bien absorber les coups et il n’a jamais été ébranlé dans la première moitié du combat. L’Ukrainien se déplaçait bien et utilisait son jab pour garder son adversaire à distance.

Photo Didier Debusschère

On a eu droit à un excellent spectacle technique et les deux boxeurs ont joué aux échecs pendant tout le combat. Comme on s’y attendait, le rythme du duel a augmenté d’un cran à compter du septième round. Gvozdyk a été plus incisif et il a commencé à toucher Stevenson plus souvent.

Par contre, le protégé de GYM a été en mesure de remporter quelques rounds. Il a notamment ébranlé Gvozdyk au 10e qui a eu besoin des câbles pour l’empêcher de tomber au plancher. Il a été capable de résister à la tempête.

Photo Didier Debusschère

Cependant, le vent a changé de côté à 180 degrés lors du round suivant et ce fut la fin des émissions pour le champion Stevenson.

«On a été patients comme on le souhaitait, a souligné l’entraîneur de Gvozdyk, Teddy Atlas. On a demandé à Oleksandr de prendre ce que Stevenson lui offrait. Il a suivi le plan de match à la lettre.

«Je suis très fier de lui. C’est une victoire émotive pour moi. Les juges ont été horribles et c’est criminel de la façon que ç’a été jugé.»

AFP

«J’attendais le bon moment et je l’ai eu, a indiqué Gvozdyk. Je n’ai pas été surpris par rien de sa part. J’ai été prudent et c’est pour cette raison que j’étais moins actif lors des premiers rounds.

C’est dommage pour «Superman», car deux des trois juges l’avaient gagnant sur leur carte. Les juges Cavalleri (96-94) et Woodburn (98-92) avaient une victoire en faveur du boxeur local. Pour ce qui est du juge Ross, il avait un verdict nul.

À l’hôpital

Après avoir pris sa douche, Stevenson s’est senti étourdi. Avec l’aide de son équipe, il s’est rendu de peine et de misère à une civière avant d’être transporté en ambulance vers l’hôpital le plus près du Centre Vidéotron.

Photo Didier Debusschère

«Superman» avait l’air encore dans les limbes alors qu’il portait une camisole. Il avait le regard vide alors que sa conjointe Simone God était inquiète de voir son homme dans cet état. Par la suite, ce fut au tour du reste de son entourage de se joindre à la scène.

Au moment d’écrire ces lignes, on n’a pas été en mesure d’avoir plus de détails sur la condition de Stevenson.

(Avec la collaboration de Kevin Dubé)