DESROSIERS, Philippe



À Vancouver, est décédé Philippe Desrosiers, 39 ans. Il laisse dans le deuil sa mère Marie Bricault, sa soeur Sophie Desrosiers, ses deux filles Alexia et Émy ainsi que sa famille et ses amis.Une célébration de la vie de Philippe se tiendra le dimanche 16 décembre de 13h à 16h au 418, av. St-Charles, salle 212, à Vaudreuil-Dorion en présence de ses cendres. Ceux qui veulent prendre la parole à cet occasion pourront le faire.Nous aimerions recueillir le plus de photos, histoires, anecdotes dans vos mots à propos de Philippe. Nous allons prendre ces histoires et photos pour en faire un livre que nous remettrons à ses filles. Vous pouvez envoyer vos textes et photos à sa soeur Sophie à sofly526@gmail.com ou tout simplement nous les remettre cette journée-là.