Renaud, Gilbert H .

C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Gilbert H. Renaud, décédé le 21 novembre 2018, à l'âge de 92 ans. Il était l'époux de feu Jocelyne Carbonneau et le fils de feu Gaston Renaud et feu Laurette Tourangeau.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvia (Monique Soulière) et Pierre (feu Emilia Sanchez); sa petite-fille de coeur Nathalie Branchaud; le fils de celle-ci, Alexandre Trottier ainsi que ses frères et soeurs: Suzanne, Éric, Mario, André et Lorraine. Il fut prédécédé par son frère Yvon et sa soeur Paula.Un remerciement spécial à sa belle-soeur Lucia Ménégon pour tout le support apporté ainsi qu'à tous ses neveux et nièces.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Le Monarque de Montebello.La famille vous accueillera le dimanche 9 décembre 2018 de 18h à 21h à la9480, RUE NOTRE-DAME EST, MONTRÉALUn hommage à la vie de Gilbert, en présence de ses cendres, sera rendu à 20h.