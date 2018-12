Aucune suspension pour Tom Wilson

Accusé d’être un joueur dangereux par de nombreux observateurs, l’attaquant des Capitals de Washington Tom Wilson ne sera pas suspendu pour son geste commis vendredi soir à l'endroit de Brett Seney, des Devils du New Jersey.

C’est ce qu’a rapporté le Washington Post, samedi matin.

Wilson, qui a déjà purgé une suspension de 14 matchs en début de saison, semblait susceptible d’être puni à nouveau. Dans une victoire de 6-3 des Capitals, l’attaquant a frappé Seney à la hauteur de la tête. Le joueur des Devils, qui n’était plus en possession de la rondelle au moment de l’impact, a été sonné et a peiné à se relever.

Expulsé du match pour son geste, Wilson avait aussi écopé de cinq minutes de pénalité.

Les autorités de la Ligue nationale de hockey, qui n’ont pas convoqué Wilson pour une audition dans ce cas précis, ont conclu qu’aucune sanction supplémentaire n’était nécessaire.

Le plaidoyer de l’entraîneur

L’entraîneur-chef Todd Reirden sera le premier à s’en réjouir, lui qui plaidait d’ailleurs, au terme du match, que Wilson n’était aucunement coupable d’une geste salaud sur la séquence.

«J’ai de la difficulté avec cette pénalité-là parce qu’il n’avait même pas l’intention de faire une mise en échec, a noté Reirden, cité par le Washington Post. C’est un contact accidentel. Il suivait son défenseur près de la bande et le joueur est revenu vers lui. Il a essayé de l’éviter en se faisant le plus petit possible. C’était un contact accidentel.»

Selon l’entraîneur, une pénalité majeure n’aurait même pas dû être décernée.

«Nous avons eu une punition de cinq minutes qui aurait pu nous coûter le match, fulminait Reirden. Ce gars-là fait tout ce qu’il peut pour essayer de jouer de la bonne façon et voilà que ces choses arrivent. C’est une situation difficile.»

Déjà quatre suspensions

Définitivement, ce n’est pas tout le monde qui a perçu le récent geste de Wilson de la même façon que Reirden.

Faut dire que le joueur des Capitals a déjà purgé quatre suspensions depuis le début de sa carrière dans la LNH. Elles sont toutes survenues à l’intérieur d’une période de 105 matchs. La dernière lui a été décernée en octobre à la suite d’un coup porté à la tête d’Oskar Sundqvist, des Blues de St. Louis, pendant une rencontre du calendrier préparatoire.