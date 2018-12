STE-MARIE, Sylvie

(née Lefebvre)



De Rockland, ON et originaire de Montréal QC, est décédée le dimanche 25 novembre 2018, à l'âge de 63 ans Mme Sylvie Ste-Marie. Elle était l'épouse de Normand Ste-Marie, la fille de feu André Lefebvre et de feu Lucille Garneau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Andréanne, François (Amy) ainsi qu'une petite-fille Émilie. Elle laisse également ses deux soeurs Lise (André Machabée) et Joanne (Normand Robitaille) ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et ami(e)s. Elle fut prédécédée par sa soeur Nicole.Les funérailles seront célébrées le jeudi 6 décembre 2018 à 13h, à la chapelle de la maison funéraire. La famille vous accueillera le jeudi à compter de midi à la:2419 RUE LAURIER, ROCKLAND, ON613-446-4691Condoléances & Hommage Photographique au www.maisonfunerairebrunet.ca