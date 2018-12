ROBIDOUX, Jacques



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Monsieur Jacques Robidoux, époux de feu Jeannette Pion Robidoux, survenu le 28 novembre 2018 à l'âge de 94 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Ghislaine) et Elaine (Serge), ses petits-enfants Rébecca et Patrick, sa belle-soeur Gisèle, neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire St-François-d'Assise/Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, Montréal le samedi 8 décembre 2018 de 10h à midi. Un hommage lui sera rendu au salon à midi.