LEVASSEUR, Jacques



À Laval, le vendredi 9 novembre 2018 est décédé, à l'âge de 83 ans, Jacques Levasseur, époux de Béatrice Martel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Roxane, Lyne (Claude), Andrée (Claude), Simon (Joanne) et Dave (Martine), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le samedi 8 décembre 2018 de 13h à 17h.Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Maison des soins Palliatifs de Laval seraient appréciés.