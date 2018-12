Bel accueil pour Karlsson, mauvais match pour les Sharks

Le défenseur Erik Karlsson a été chaleureusement accueilli par la foule, samedi après-midi, à son retour à Ottawa, mais les Sharks de San Jose ont subi une gênante défaite de 6 à 2 face aux Sénateurs.

L’organisation des Sénateurs a rendu hommage à son ancien capitaine en première période en présentant une vidéo. Karlsson a salué les partisans, qui étaient debout pour l'ovationner.

Malgré un temps d’utilisation de 24 minutes et 55 secondes, Karlsson n’a pu noircir la feuille de pointage lors de cette rencontre. Il a été joueur le plus utilisé par l’entraîneur-chef Peter DeBoer dans ce match.

En récoltant deux mentions d’aide, le défenseur québécois Thomas Chabot a pour sa part rappelé aux partisans qu’il était désormais le quart-arrière à la ligne bleue de l’équipe. Il a maintenant ainsi inscrit 31 points en 27 matchs depuis le début de la saison. De son côté, Karlsson totalise seulement 15 points en 27 rencontres, affichant par ailleurs un différentiel de -11.

Quatre points pour Boedker

Après une première période sans but, les Sénateurs ont frappé trois fois au second engagement. Ryan Dzingel, Ben Harpur et Mikkel Boedker ont alors touché la cible. Chris Tierney, qui fait partie des joueurs acquis par Ottawa dans l’échange contre Karlsson survenue le 13 septembre dernier, a pour sa part obtenu une mention d’aide sur le but de Boedker.

Mark Stone, sur le jeu de puissance, a marqué en troisième période, sur une autre passe de Boedker, lequel a finalement terminé la rencontre avec quatre points. Magnus Paajarvi a ajouté un but dans un filet désert, puis Bobby Ryan a complété le pointage en fin de match.

Joe Thornton et Barclay Goodrow ont assuré la mince des Sharks.

Le gardien des Sénateurs Craig Anderson a bien fait dans ce match, bloquant 36 des 38 rondelles dirigées vers lui. Il a notamment stoppé les neuf tirs effectués par Karlsson, son ancien coéquipier.

Les Sharks s’amènent à Montréal

Il sera intéressant de voir si le Canadien pourra également contenir l’attaque des Sharks, qui seront de passage au Centre Bell ce dimanche soir.

Le défenseur Brent Burns, qui a récolté une mention d’aide sur le but de Thornton, mène les Sharks avec 27 points en autant de matchs depuis le début de la campagne.

Martin Jones, qui a effectué 21 arrêts face aux Sénateurs samedi, devrait logiquement céder sa place à Aaron Dell pour le match contre le Canadien.