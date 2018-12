Bertolucci en cinq films marquants

Le grand cinéaste italien Bernardo Bertolucci, qui a remporté l’Oscar du meilleur réalisateur en 1988 pour son drame historique Le dernier empereur, s’est éteint lundi à Rome, à l’âge de 77 ans. Considéré par plusieurs comme le dernier grand maître du cinéma italien, il laisse derrière lui une œuvre importante, marquée par plusieurs grands films, mais aussi par un scandale qui lui a collé à la peau jusqu’à la fin de sa carrière. Voici cinq de ses longs métrages les plus importants.

Film culte, Le dernier tango à Paris a fait scandale lors de sa sortie en 1972, notamment à cause de sa sulfureuse scène de viol mettant en vedette Maria Schneider et Marlon Brando. Âgée de seulement 19 ans au moment de la production du film, Schneider avait dénoncé quelques années plus tard la façon dont elle avait été traitée le jour où elle a dû tourner cette scène d’agression sexuelle et de sodomie, disant avoir eu l’impression d’être violée et humiliée par Bertolucci et Brando. Bertolucci avait d’ailleurs publiquement présenté ses excuses à l’actrice le jour où celle-ci est décédée, en 2011.