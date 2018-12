Byron: un retour qui fait du bien

À son premier match depuis le 30 octobre, soit après une absence de 14 rencontres, Paul Byron a rapidement fait sentir sa présence. « Ti-Paul » a énergisé le troisième trio avec une passe, cinq mises en échec, deux tirs bloqués en un peu plus de 14 minutes de jeu. En deuxième période, il a ouvert la porte au 2e but de Artturi Lehkonen en distribuant un solide coup d’épaule au défenseur Neal Pionk.

« Je me sentais bien même si j’étais un peu rouillé au départ. Mes compagnons de trio m’ont rendu la vie facile. Je joue de la même façon pour chacun de nos matchs et de nos entraînements. Je ne cherche pas nécessairement la mise en échec, mais quand l’occasion se présente, je n’hésite pas. »

– Paul Byron

Tomas Tatar a marqué son 11e but de la saison en plus d’obtenir une passe sur le deuxième but de Shea Weber. S’il a joué un rôle important dans cette victoire, le Slovaque a surtout bien décrit le soulagement d’Artturi Lehkonen après un match de deux buts.

« Il traînait un piano sur son dos depuis quelques semaines et il doit maintenant se sentir mieux. Artturi jouait bien, mais il ne réussissait pas à marquer. Je sais que ça peut devenir frustrant et stressant. Les saisons sont longues et nous traversons tous des périodes creuses. »

– Tomas Tatar

Pour un deuxième match d’affilée, le Canadien a resserré son jeu défensif en limitant ses rivaux à seulement 22 tirs. Le retour au jeu de Shea Weber n’est certainement pas étranger à ce phénomène.

« Shea avait une grosse présence sur la glace. Mais plusieurs joueurs ont joué un bon match. Nous sommes revenus à ce que nous faisions de bien en début de saison. Nos défenseurs bougent bien la rondelle. Nous avons réussi à battre de vitesse l’échec avant des Rangers en sortant rapidement de notre territoire. »

– Carey Price