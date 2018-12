BLANCHARD, André



Aller au bout de ses rêves, ne jamais abandonner, se dépasser. Ces valeurs, André Blanchard a su les transmettre, à ses enfants, à ses petits-enfants, de même qu'à plusieurs générations de jeunes à qui il a enseigné.Il s'est éteint sereinement le 1er novembre 2018. Un récit plus complet lui est consacré sur www.lederniermot.comAndré était le fils de feu René Blanchard et de feu Marie-Jeanne Racicot. Il laisse dans le deuil son épouse chérie, Suzanne, ses enfants, François, Hélène (Jean-Luc Bouchard) et Normand (Véronique Gravel), ses petits-enfants, Marie-Hélène, Jean-Philippe, Annie-Pier, Sarah-Jade, Rosalie et Henri, ses soeurs, frères ainsi que de nombreux autres parents et amis.Une cérémonie en hommage à monsieur André Blanchard aura lieu le 8 décembre 2018 à 11h en l'église Christ-Roi, située au 330, rue Papineau, à Joliette. La famille recevra les condoléances dès 10h à l'église Christ-Roi.Les marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.