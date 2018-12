Calendrier télé de l’avent

Samedi 1er décembre

Crescendo

Photo courtoisie, Radio-Canada Gregory Charles a recruté dans cinq écoles une cinquantaine de jeunes qui se retrouvent pour cette première émission. Ces chorales incarneront des succès francophones de l’année 2008 sous le regard des juges Andréanne A. Malette et Corneille. C’est le début d’une compétition qui prendra fin quelques jours avant Noël.

► 19 h à ICI Radio-Canada Télé

Dimanche 2 décembre

Tout le monde aime Michel Louvain

Sonia Benezra est de retour pour souligner les 60 ans de carrière d’un de nos artistes mythiques. Jean-François Breau, Ludovick Bourgeois, Marc Hervieux, Brigitte Boisjoli font revivre des souvenirs musicaux. Michèle Richard, complice de longue date, se joint à la fête alors que Sally Folk et Rémi Chassé revisitent des succès.

► 21 h à TVA

Mardi 4 décembre

30 ans – École Nationale de l’Humour

Pour souligner les 30 ans de l’École nationale de l’humour, on nous présente un gala réunissant une trentaine d’humoristes de toutes les générations y ayant fait leurs classes. Patrick Huard, Rosalie Vaillancourt, Martin Matte, Les Grandes Crues, Jean-Michel Anctil et Pierre Hébert seront du lot. Le tout sous la direction de Louise Richer, fondatrice de l’école et complice de leur première heure.

► 20 h à ICI Radio-Canada Télé

Mercredi 5 décembre

Les enfants de la télé

Il est rare que cette émission se consacre exclusivement à un artiste. C’est le cas ici grâce à une spéciale consacrée à Louis-José Houde. Les archives nous permettront de remonter à ses débuts et de comprendre pourquoi il est devenu l’humoriste chouchou des Québécois. Patrick Groulx, Normand Brathwaite, Dominic Paquet, Benoît Brière, Karine Vanasse, Phil Roy et Ariane Moffatt s’assoiront à la table pour commenter quelques extraits.

► 20 h à ICI Radio-Canada Télé

Jeudi 6 décembre

Que les Fêtes commencent!

Photo courtoisie, TVA Dès aujourd’hui, Guylaine Tanguay propose une émission spéciale question de commencer les célébrations et souligner la sortie de son album des Fêtes. Elle y reçoit sa famille et des amis artistes, dont Marc Hervieux, Renée Martel, Ludovick Bourgeois, Annie Villeneuve, 2Frères et Maxime Landry. Ensemble, ils revisiteront des classiques et nous proposeront de nouvelles chansons tout en se préparant pour les Fêtes et en se remémorant quelques souvenirs.

► Sur le Club illico

Samedi 8 décembre

Bien

Photo courtoisie, TVA Cette émission prodigue des conseils afin de mieux prendre soin de soi. Et question d’avoir de l’énergie pour survivre aux Fêtes, Saskia Thuot reçoit la nutritionniste Isabelle Huot et l’entraîneur Jimmy Sévigny. La semaine suivante on abordera la consommation d’alcool et il sera question de trucs pour garder le moral et d’applications festives.

► 10 h à TVA

Dimanche 9 décembre

Noël chez les Bernier

Photo courtoisie, TVA Une émission spéciale de Boomerang qui nous fait remonter en 2010 alors que Karine et Patrick se rencontraient... à quelques jours de Noël. Belle occasion pour rencontrer la belle-famille !

► 19 h à TVA

L’expérience Messmer

Photo courtoisie, TVA Premier de deux rendez-vous avec le populaire fascinateur. Gino Chouinard nous propose d’être témoins d’expériences inusitées avec des personnalités réceptives et sans orgueil. Ludivine Reding, Alexandre Despatie, Martin Cloutier, Dominic Sillon, Alex Tagliani et Marianne St-Gelais ont accepté l’invitation. Notons que George St-Pierre, qui sort peu souvent, sera du second rendez-vous le 16 décembre.

► 20 h à TVA

Tout le monde aime Jean-Pierre Ferland

Sonia Benezra reçoit un de nos plus grands auteurs-compositeurs-interprètes, un homme dont les chansons d’amour ont été marquantes et qui a donné un petit coup de fouet à la chanson québécoise. Des artistes de la nouvelle génération dont Ingrid St-Pierre, Damien Robitaille, Alexe, King Melrose et Radio Radio revisiteront ses chansons. Laurent Paquin et Brigitte Lafleur, deux fans, seront aussi en voix.

► 21 h à TVA

Lundi 10 décembre

L’invisible essence : Le Petit Prince

Le documentariste Hugo Latulippe rend hommage à l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry en explorant les raisons de sa popularité. Le Petit Prince a été traduit en 250 langues et distribué à 140 millions d’exemplaires. Comment, 70 ans après sa publication, cette fable philosophique réussit-elle toujours à conquérir le cœur des gens ? Voilà ce à quoi il tentera de répondre.

► 21 h à ICI Radio-Canada Télé

CMA Country Christmas

Les amateurs de musique country seront ravis de retrouver Reba McEntier à l’animation de cette fête musicale. Tony Bennett, Diana Krall, Brett Eldredge, Amy Grant figurent parmi les invités.

► 20 h à ABC

Mercredi 12 décembre

Les enfants de la télé

Cette année, le Bye Bye aura 50 ans. L’émission y consacre donc une spéciale de 90 minutes afin de se remémorer quelques-uns des meilleurs sketchs de l’événement de fin d’année. Louise Latraverse, Michèle Deslauriers, Pauline Martin, Michel Côté, Marc Messier, Yves Jacques, Patrice L’Écuyer, Rock et Belles Oreilles, Louis Morissette, Véronique Cloutier, Simon Olivier Fecteau, Pierre Brassard et Anne Dorval seront sur le plateau. On annonce même de la visite rare : Donald Lautrec. Une émission qui s’annonce plutôt folle.

► 20 h à ICI Radio-Canada Télé

A Legendary Christmas with John and Chrissy

En plus d’avoir lancé un album de Noël récemment, John Legend s’associe à sa douce, Chrissy Teigen, pour célébrer avec humour et musique. Parmi les amis conviés au party, on retrouve Meghan Trainor, Jane Lynch, Darren Criss, Zach Galifianakis, Derek Hough et Kris Jenner.

► 22 h à NBC

Jeudi 13 décembre

Saturday Night Live : Best of Christmas

Avis aux fans, on nous propose ici deux heures de sketchs autour du thème des Fêtes.

► 21 h à NBC

Vendredi 14 décembre

Ici on chante – Spéciale Noël

Photo courtoisie, Hugo B Lefort Véronic DiCaire promet toute une fête alors qu’elle reçoit Debbie Lynch-White, Judi Richards, Jason Roy-Léveillée, Michel Louvain, Roch Voisine et Marie-Élaine Thibert.

► 20 h à ICI Radio-Canada Télé

Dimanche 16 décembre

Vlog

Photo courtoisie, TVA Dominic Arpin reçoit Marie-Mai pour une émission spéciale aux couleurs des Fêtes. Nous y verrons des vidéos qui, dit-on, nous réchaufferont le cœur.

► 18 h 30 à TVA

Le show de Refuge

Depuis 28 ans Dan Bigras contribue à faire connaître le Refuge qui s’efforce d’offrir de l’espoir et de l’aide aux jeunes de la rue. Ce spectacle-bénéfice permet toujours des rencontres musicales et éclectiques touchantes. Émile Proulx-Cloutier, Yama Laurent, René Simard, Guylaine Tanguay, le rappeur Dramatik, Marie-Josée Lord, Étienne Cousineau, QWARTZ et Lulu Hugues se partagent la scène.

► 20 h à ICI Radio-Canada Télé

Lundi 17 décembre

Le Tricheur de Noël

Photo courtoisie, TVA Guy Jodoin nous propose une semaine thématique avec des aspirants tricheurs fous de Noël. Mélanie Maynard, Dominic Arpin, Joël Legendre, Julie Houle et Élyse Marquis tenteront de le/se/nous déjouer. Musique et père Noël seront aussi au rendez-vous.

► 18 h 30 à TVA

Jeudi 20 décembre

Rite de passage

La cinéaste Manon Barbeau travaille beaucoup auprès des communautés autochtones afin de nous faire découvrir leurs cultures. Avec la complicité de la comédienne et poétesse Natasha Kanapé Fontaine, elle nous présente Charles et Nathaëlle, qui luttent contre des dépendances et qui seront plongés dans la communauté innue de Pessamit où Grégoire et Marcelline, par des gestes ancestraux, leur permettront de renforcer leur estime d’eux-mêmes.

► 21 h à ICI Radio-Canada Télé

Vendredi 21 décembre

Réversible

Photo courtoisie, Radio-Canada En rendant hommage aux générations du passé, la compagnie Les 7 doigts de la main a conçu un voyage à travers nos racines où se mêlent musique, danse, théâtre et performances circassiennes. Un cirque poétique que l’on célèbre aux quatre coins du monde.