RIVARD, Rolland



À Montréal, le vendredi 23 novembre 2018 est décédé, à l'âge de 86 ans et 11 mois, monsieur Rolland Rivard. Il rejoint maintenant son épouse Réjeanne Chalifour ainsi que sa fille Diane.Il laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Susan Dennie), Luc (Élaine Gagnon) et Jean (Pierre Luckeniuk), Pierre Fontaine (conjoint de Diane), ses petits-enfants Vincent, Catherine, Pierre-Luc, ses frères, belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 7 décembre de 15h à 17h et de 19h à 22h. Elle vous recevra également le samedi 8 décembre à partir de 9h30 en l'église Ste-Colette (11931 Ste-Colette, Montréal-Nord H1G 4T9), où seront célébrées les funérailles à 10h30.Pour ceux qui le désirent, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.