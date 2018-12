AMYOT, Lina

(née Arseneault)



De Ste-Thérèse, le 27 novembre 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Lina Amyot, épouse de feu M. Octave Amyot.Elle était propriétaire et professeure de l'École de Coiffure Perfection (Montréal).Elle laisse dans le deuil ses enfants Réal (Marielle), Carle (Reine), Dana, feu Waldeck (Babé), Yolande (Michel) et Archer, ses petits-enfants Line, Louise, Monica, Martin, Marco, Mark, Yoann, Carl, Laurent et Élisabeth, ses arrière-petits-enfants, son frère, sa belle-soeur, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8le samedi 8 décembre dès 13h. Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon à 16h30.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de votre choix.