Coupe Vanier : une expérience mémorable pour l’arbitre Yvan Gatien

Une semaine après avoir œuvré durant la finale de la Coupe Vanier, l’arbitre québécois Yvan Gatien descend tranquillement de son nuage.

À l’entendre parler, on peut croire que l’expérience a été aussi marquante pour lui que pour les joueurs du Rouge et Or de l’Université Laval, nouveaux champions du football universitaire au Canada.

«Pour un joueur, il y a l’adrénaline qui est là avant le match et ça continue de monter pendant l’hymne national, a-t-il décrit. Une fois que le premier jeu est fait, ça finit par tomber. Pour un arbitre, c’est la même maudite affaire. Moi, c’est souvent après mon premier sifflet, que l’adrénaline disparaît.»

Occupant le rôle de juge de champ arrière (field judge) pendant la grande finale entre le Rouge et Or et les Mustangs de l’Université Western samedi dernier à Québec, Gatien était notamment chargé de surveiller que tout se passe bien sur les bottés de dégagement et de vérifier si les passes étaient complètes ou non.

Un bel accomplissement

Malgré sa concentration sur la tâche à accomplir, il a lui-même vécu avec beaucoup d’émotion ce qu’il considère le match le plus important depuis ses débuts comme officiel au football en 1995.

«Honnêtement, j’ai eu une année exceptionnelle comme arbitre. J’étais tellement content d’avoir été sélectionné», a-t-il dit, expliquant que les officiels sont notés après chaque rencontre au niveau universitaire, ce qui aide à déterminer ceux qui seront choisis pour les matchs éliminatoires importants.

Au total, ils étaient sept arbitres, le week-end dernier, à Québec. Gatien représentait la Belle province avec le vétéran Walter Berry. Deux arbitres provenaient de l’Ontario, deux autres de l’Ouest canadien et un venait des provinces de l’Atlantique. Comme pour un athlète, de participer à la finale de la Coupe Vanier représente définitivement un bel accomplissement.

Passe incomplète

Originaire de Granby, Gatien trace d’autres liens intéressants entre le parcours d’un joueur et celui d’un arbitre. Dans cette optique, l’homme de 54 ans se rappelle particulièrement d’un jeu important dans lequel il a été impliqué au début du quatrième quart de la finale de la Coupe Vanier alors que le pointage était de 27 à 13 pour le Rouge et Or.

«Il y a eu une passe au centre (du quart-arrière Hugo Richard) et le ballon a fait un petit ricochet au sol avant d’être capté, a-t-il rappelé. Quand j’ai annoncé une passe incomplète, la foule s’est mise à huer. Après la diffusion de la reprise dans le stade, les spectateurs ont arrêté de huer. C’était un bon signe pour moi. On peut dire que c’était mon "call" du match.»

Une bague commémorative

Au-delà de son expérience sur le terrain, Gatien revient de la Coupe Vanier avec une veste, une casquette et une épinglette, entre autres. Il compte par ailleurs s’offrir un ultime souvenir avec une bague commémorative qui est proposée aux arbitres.

«Peu importe le prix qu’elle va coûter, je vais la prendre», a prévu celui qui, dans la vie de tous les jours, travaille dans le domaine de l’urbanisme pour la Ville de Sherbrooke.

S’il compte arbitrer pendant encore quelques années, Gatien ne sait pas s’il aura à nouveau la chance de prendre part à un match de la Coupe Vanier en raison du système d’alternance en place. Selon lui, il pourrait avoir une nouvelle occasion dans quatre ans.

«Si jamais j’ai la possibilité, je vais tout faire y aller, a-t-il assuré. Comme arbitre, c’est clair que tu veux retourner là.»

Une préparation de plusieurs jours...

Pour arbitrer un match aussi important que la finale de la Coupe Vanier, les officiels avaient rendez-vous à Québec dès le milieu de la semaine dernière.

«Nous sommes arrivés là-bas mercredi et on avait une réunion de plusieurs heures le lendemain, a relaté le Québécois Yvan Gatien, qui comptait parmi les arbitres lors du récent week-end. Pendant le meeting, on a étudié les tendances de l’offensive des deux équipes et aussi les formations défensives. C’est comme pour les entraîneurs et les joueurs, il faut étudier les livres de jeux pour bien se préparer.»

Une visite du Vieux-Québec en compagnie des arbitres des autres provinces devait suivre le vendredi afin de créer une bonne chimie entre les officiels.

«Ça aide d’arriver de bonne heure de même», a ainsi indiqué Gatien.

En plus de cette préparation pour ce match spécifique, le Québécois précise que le rôle d’arbitre vient aussi avec certaines responsabilités tout au long de l’année.

«Il faut que tu te tiennes en forme, a-t-il noté. Par exemple, dans mon cas, on a estimé que j’ai parcouru 10,8 kilomètres pendant le match de la Coupe Vanier. Pour garder la forme, je peux faire environ 800 kilomètres de course par année.»

À la défense de ses collègues

Malgré leur excellente préparation, les arbitres ne sont évidemment pas à l’abri d’une erreur. À ce niveau, Gatien a bien voulu commenter celle commise par les officiels durant la finale de la Coupe Dunsmore, le samedi 10 novembre, entre le Rouge et Or et les Carabins de l’Université de Montréal.

Sur le seul touché de la rencontre, qui avait été inscrit par le demi défensif du Rouge et Or Adam Auclair sur un retour d’échappé de 77 verges, les genoux du joueur semblaient pourtant avoir touché le sol lorsqu’il a récupéré le ballon. Or, les arbitres n’ont rien vu.

«Pour le téléspectateur, c’est facile de juger avec une reprise qui compte six ou sept angles différents, mais en même, quand tu regardes la reprise, les arbitres ne pouvaient pas voir le ballon sur ce jeu-là, a-t-il plaidé. Et quand on ne voit pas le ballon, on ne peut pas prendre de décision.»

Une vue obstruée

Pour mieux expliquer la situation, Gatien donne un autre exemple survenu récemment dans la Ligue canadienne de football.

«Je me souviens d’un jeu où l’arbitre avait rendu une mauvaise décision dans la Ligue canadienne, mais en voyant la reprise à partir de la caméra qui était sur sa casquette, on voyait clairement qu’il y avait deux gros joueurs devant lui et qu’il n’avait aucune chance de voir le jeu», a-t-il poursuivi.

Heureusement, une telle situation ne s’est pas produite pour les arbitres à la Coupe Vanier dans un match où le Rouge et Or l’a emporté par le pointage de 34 à 20. Dans un sens, on peut aussi conclure que les arbitres ont connu un très bon match ce jour-là.