Jean-François Plante nous prépare des cuisses de poulet braisées dans leur jus, puis rôties et sa crémeuse aux deux moutardes. Cette recette est tirée du livre Le meilleur du bistro de Jean-François Plante paru aux Éditions de l’homme le 31 octobre dernier.

Cuisses de poulet braisées dans leur jus, puis rôties et crémeuse aux deux moutardes

Préparation : 15 minutes | Cuisson : 1 h 15 | Portions : 4

500 ml (2 tasses) de bouillon de volaille

4 gousses d’ail, écrasées

4 branches de thym frais

2 branches de romarin frais

1 c. à soupe d’herbes salées du Bas-du-Fleuve

4 à 6 cuisses de poulet, avec la peau

1 c. à soupe de moutarde de Dijon

1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne

8 à 10 petites pommes de terre grelots, brossées

Une vingtaine d’oignons perlés, pelés

Poivre du moulin

1 c. à soupe de persil plat frais, ciselé finement

Dans un faitout allant au four, mélanger le bouillon, l’ail et les herbes. Ajouter les cuisses de poulet côté peau dessous. Porter à ébullition à feu moyen et laisser mijoter environ 20 minutes à découvert. Tourner les cuisses de poulet et poursuivre la cuisson 20 minutes.

Préchauffer le four à 180°C (350°F).

Retirer le poulet du faitout. Incorporer les deux moutardes à la sauce, poivrer, et mélanger un peu. Remettre les cuisses de poulet dans la sauce, côté peau sur le dessus. Ajouter les pommes de terre et les oignons perlés, et poursuivre la cuisson au four 30 minutes.

Allumer le gril du four (broil) et cuire encore 5 minutes, jusqu’à ce que la peau des cuisses de poulet soit dorée et croustillante, garnir de persil plat.