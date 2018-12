TANGUAY DUBÉ, Claire



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 16 novembre 2018, est décédée à l'âge de 89 ans, madame Claire Tanguay, épouse de feu Léonard Dubé.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Anne Lise (Marc Rochon), Hélène (Jean Beaulieu), Robert (Marlene Poulin) et Martine; ses petits-enfants: Zoé, Alex, Nicolas, Rémi, Mathieu et Randy, leur conjoint(e); ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis(es).La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher et l'équipe de soins de l'unité de réadaptation du Manoir Deauville.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud et à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec.La famille recevra les condoléances le jeudi 6 décembre 2018, de 18 h à 21 h à la:DU GRAND MONTRÉALRésidence funéraire Curé-Poirier635, CURÉ-POIRIER OUEST, LONGUEUIL1-877-677-2230www.cfgrandmontreal.comainsi que le samedi 8 décembre à compter de 11h à la:(De la Durantaye & Fils)18, DU FOYER SUD, SAINT-PAMPHILE1-877-598-3093www.deladurantaye.qc.caLe service religieux sera célébré le samedi 8 décembre 2018 à 14h en l'église de Saint-Pamphile de L'Islet.