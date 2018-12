Dans un éditorial en français: le «Ottawa Citizen» donne son appui aux Franco-Ontariens

OTTAWA | Le quotidien Ottawa Citizen a publié samedi un éditorial en appui aux Franco-Ontariens, et ce, dans la langue de Molière, du jamais-vu pour ce média anglophone.

Le texte, coiffé du titre Les Franco-Ontariens méritent mieux, avance que le gouvernement conservateur de Doug Ford a «commis une erreur en décidant de couper dans les services aux francophones».

Du jamais vu : le très canadien-anglais Ottawa Citizen publié un édito en soutien aux franco-ontariens. Éditorial: Les Franco-Ontariens méritent mieux – Ottawa Citizen #onfr https://t.co/maMU7UJUMT — Philippe Orfali (@orfali) 1 décembre 2018

Dans l’éditorial, on dit comprendre les «leaders francophones de réagir farouchement lorsque leurs institutions sont menacées» et on rappelle que le gouvernement conservateur de Mike Harris a perdu sa bataille, en 2001, après avoir tenté de fermer le seul hôpital francophone de l’Ontario, Montfort, situé sur le chemin Montréal, à Ottawa.

«Bien sûr que les 600 000 Franco-Ontariens ne sont pas à l’abri des [coupes] nécessaires pour réduire le déficit provincial. Mais l’annonce du premier ministre ne reconnaît pas le rôle essentiel du français, tant du point de vue politique que culturel. Le Canada doit son existence en grande partie à l’alliance entre deux hommes, John A. Macdonald et George-Étienne Cartier. Le rôle fondateur des francophones dans la création du pays les différencie des autres minorités de l’Ontario et du Canada».

«Il est vrai que notre compréhension historique des peuples fondateurs évolue pour inclure trois grands groupes: anglophones, francophones et autochtones. Mais cela ne diminue en aucune façon le respect dû aux francophones pour leur rôle dans le développement du Canada et de l’Ontario», poursuit l’équipe éditoriale du Ottawa Citizen.

Selon le quotidien, le gouvernement de Doug Ford n’a pas «pris le temps de considérer les conséquences sociales de ses décisions. Ceci a entraîné la colère des citoyens et la perte d’une voix éloquente au sein du caucus conservateur», la députée Amanda Simard, seule élue francophone au sein de la députation conservatrice ontarienne ayant décidé de claquer la porte de son parti cette semaine.