Davante Adams veut obtenir le respect qu'il mérite

Davante Adams, des Packers de Green Bay, se considère tout simplement le meilleur receveur de passes de la NFL, rien de moins.

L’athlète de 25 ans a fait cette déclaration au site internet Packersnews.com plus tôt cette semaine.

«Je pense être le meilleur receveur dans la NFL, je le pense vraiment, a-t-il indiqué. Je veux seulement obtenir le respect que je mérite.»

Il est vrai qu’Adams connaît le meilleur début de saison de sa carrière. En 11 joutes en 2018, il a attrapé 77 passes pour des gains de 1022 verges et 10 touchés. Ces statistiques le placent respectivement en sixième, huitième et quatrième positions chez les receveurs de passes.

«J’ai l’impression que si on interroge les gens sur la question, certains seront d’accord pour dire que je suis dans les meilleurs receveurs, a-t-il ajouté. Cependant, si on demande aux gens de nommer spontanément leurs meilleurs receveurs, ils ne me mentionneront pas. C’est là que je trouve qu’il y a un manque de respect.»

À seulement deux majeurs de son plus haut total en une saison, le vétéran de cinq campagnes est cependant conscient qu’il devra continuer sur sa lancée, s’il veut être pris au sérieux.

«Je pense devoir me construire une carrière qui reflète ce que j’avance. Ce n’est pas honnête pour moi de devoir dire ça ou de devoir m’élever sur un podium et crier au monde entier que je suis le meilleur. Cependant, je me sens comme le meilleur à ce point-ci dans ma carrière.»

Adams aura la chance de prouver ses dires, dimanche, alors que les Packers recevront les Cardinals de l’Arizona au Lambeau Field.