De belles réalisations

Depuis sa création en 1984, la Fondation de la faune du Québec fait la promotion de la conservation et de la mise en valeur de la faune et de son habitat.

La mission de cet organisme, mis sur pied par le gouvernement du Québec, est de réduire la perte importante de superficies d’habitats humides et terrestres, et de lutter contre leur dégradation.

Au cours des trois dernières décennies, l’équipe de la Fondation de la faune du Québec (FFQ) et son réseau de partenaires ont agi comme catalyseur pour la réalisation de nombreux projets. J’ai demandé au président-directeur général, André Martin, quels étaient, selon lui, les accomplissements les plus notables de son organisation. Voici l’essentiel de ses propos :

Pêche en herbe

En collaboration avec Canadian Tire et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), la FFQ a réalisé un programme qui a permis à des jeunes de 9 à 12 ans de découvrir les joies de la pêche sportive estivale et hivernale. Depuis sa création en 1997, Pêche en herbe a permis d’initier plus de 289 500 jeunes, dont 31 300 à la pêche blanche. Avec l’autorisation du MFFP, chaque jeune pêcheur reçoit un certificat qui lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans.

Acquisition de terres

Afin de contrer la perte de milieux humides le long du Saint-Laurent, la FFQ a pris en charge la protection et l’achat de sites prioritaires au Québec. Plusieurs conventions ont été réalisées sous sa gouverne pour le marais Léon-Provencher à Neuville ; pour le refuge d’oiseaux de la Baie-du-Febvre, de l’île Saint-Bernard et du ruisseau Saint-Jean à Châteauguay ; pour les battures de Saint-Fulgence, de la réserve naturelle de Saint-Barthélemy, etc.

Biodiversité et habitats

Créé en 2003-2004, le Fonds pour la Biodiversité et les habitats sollicite des partenaires privés pour investir principalement dans la sauvegarde des espèces menacées ou en situation préoccupante. De 2003 à 2011, les 2 583 072 $ reçus en soutien ont permis de financer 167 projets relatifs à la biodiversité et aux espèces en danger.

Fonds Naya

Les Eaux Naya, un important embouteilleur au Canada, a versé à la FFQ une somme totale de 300 000 $ entre 2008 et 2010. Ce montant a été investi dans six projets pilotes destinés à revitaliser les habitats aquatiques des cours d’eau en milieu urbain. La mise en œuvre des actions sur le terrain a été confiée aux membres du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ).

Fonds dédiés

Depuis 2003, la Fondation reçoit des fonds provenant soit du MFFP, soit de divers partenaires privés ou organismes gouvernementaux. La FFQ ne convoite pas les donateurs pour la création de fonds dédiés, c’est plutôt ceux-ci (connaissant sa mission) qui la sollicitent pour la gestion de sommes dédiés à la conservation, à la restauration et à la mise en valeur des habitats dans des régions visées.

Aménagement de frayères

Le programme Amélioration de la qualité des habitats aquatiques (AQHA) a pour but d’offrir une aide financière à la réalisation de travaux qui visent à conserver, à améliorer ou à restaurer l’habitat du poisson. Un volet est entièrement voué à l’aménagement de frayères, de seuils et d’abris dans les cours d’eau pour l’omble de fontaine.

Programme Emplois-Nature

Grâce à la contribution financière de la Société de gestion du Fonds Jeunesse, la FFQ a permis à de jeunes diplômés de niveau universitaire ou collégial, biologistes et techniciens, d’acquérir une expérience dans leur domaine de formation. Grâce au programme Emplois-nature de la Fondation, 206 jeunes de moins de 30 ans ont bénéficié d’une période d’embauche subventionnée entre le 1er juillet 2003 et le 31 mars 2005. Ce plan a également permis à des organismes de consolider leurs activités ou de développer de nouveaux créneaux d’intervention.

Guides d’aménagements

Afin de répondre aux besoins exprimés par les organismes sur le terrain concernant la diffusion et la vulgarisation de connaissances pratiques et utiles aux projets qui touchent la faune, la FFQ a produit 34 guides et fiches techniques d’aménagements pour différentes espèces fauniques, dont le touladi, le doré, la gélinotte huppée, le tétras du Canada, le lièvre d’Amérique, le cerf de Virginie, l’orignal, etc..

Carte Nature

Grâce à un partenariat avec Desjardins, les détenteurs d’une carte Nature Visa Desjardins ont permis d’amasser, entre 1989 et 2015, plus de 2,5 millions $ pour la conservation des habitats fauniques. Une partie des sommes recueillies provenait des contributions des milliers d’utilisateurs de cartes qui versaient 20 $ par année à la Fondation, et l’autre portion financière était directement remise par Desjardins.

