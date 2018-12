De la Cigale à la Cinémathèque

Photo Ben Pelosse À la Cigale, 1558, rue Saint-Denis

À l’intersection des rues Saint-Denis et de Montigny (de Maisonneuve), la devanture du cabaret La Cigale attire l’œil. Ouvert en 1959, cet établissement haut en couleur est bien connu des Montréalais. Situé à l’étage du restaurant Le Louvain, le cabaret est toujours bondé grâce à son ambiance unique. Il faut dire que les serveurs chantent et jouent des airs d’opéra, d’opéra comique et d’opérette comme nul autre à Montréal. Étudiants de jour, chanteurs-serveurs de soir, plusieurs jeunes talents font leurs débuts sur les planches de ce cabaret chantant. C’est le cas du serveur Pierre Duval (connu sous le nom d’Ovide Coutu à l’époque), qui s’y produit comme ténor, tout comme la soprano Louise Lebrun, qui était la bien connue « damoiselle des vestiaires ». Au 3e étage, une galerie d’art, La Mansarde, expose dès 1963 des œuvres avant-gardistes, refusées ailleurs. Après une décennie de soirées mémorables, l’édifice hébergeant La Cigale disparaît dans un incendie fulgurant le 28 avril 1970.

Une entrecôte de steak pour 1,90 $

Seulement 1,90 $ pour un steak ! Voilà qui semble être une bonne affaire. Mais, en 1963, le revenu moyen n’est que de 1672 $ par année. Le lait coûte 24 cents la pinte, une douzaine d’œufs, 55 cents, et une boîte de tomates, 27 cents. Pour une famille de quatre personnes, le montant de l’épicerie s’élève à 25 $ par semaine, une dépense qui semble bien considérable à la ménagère canadienne. La même épicerie coûtait 10 $ avant la guerre, puis, entre 1948 et 1950, elle monte à 20 $ ! Cette augmentation des prix suit dans une certaine mesure celle des salaires. Auparavant locataire vivant à proximité du travail, une famille peut désormais s’acheter une maison en banlieue et une voiture. Mais l’accès au crédit et à la société de consommation va faire surchauffer les dépenses de la famille moyenne. Comme se souvient un témoin de l’époque, ce n’est pas tout le monde qui a les moyens de sortir toutes les semaines !

L’école devenue cinémathèque