Des Rangers structurés

« On ne porte pas vraiment attention à tout cela. La seule chose qui nous préoccupe, c’est les attentes que nous avons nous-mêmes placées. Personne ne nous met plus de pression que nous-mêmes », a déclaré Chris Kreider, à quelques heures de l’affrontement face au Canadien.

« L’équipe joue bien. Elle s’appuie sur une structure solide. C’est une grosse raison expliquant notre succès. Dernièrement, on s’est un peu éloigné de cette structure. Mais je crois que tout le monde retire du bénéfice d’aborder les rencontres avec un état d’esprit plus défensif », a-t-il indiqué.

« Notre mentalité n’est pas axée sur le jeu défensif. Cependant, on protège plus la zone défensive et le devant de notre filet qu’on ne le faisait auparavant [sous les ordres d’Alain Vigneault], a nuancé le défenseur. On limite les chances de qualité de l’adversaire. »