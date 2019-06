Des suggestions cadeaux pour toute la famille!

À l’approche de Noël, Geneviève Hébert-Dumont vous propose quelques idées cadeaux pour toute la famille.

Le trois skis

https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/stiga-gt-snowracer-0826099p.html#srp

Cet indémodable classique! Pour faire revivre à vos enfants ou vos petits-enfants vos souvenirs d’hiver! Ce trois-skis est de la marque Stiga, disponible dans les magasins Canadian Tire.

Une licorne gonflable pour l’hiver

https://www.toysrus.ca/product/index.jsp?productId=154128096&imageIndex=2

On en a vu pour la piscine! C’est maintenant au tour de la neige de recevoir la visite de la licorne! La licorne gonflable pour la neige de la marque Big Mouth est disponible dans les magasins ToysRus.

Système de Karaoké

https://www.toysrus.ca/product/index.jsp?productId=156234036

Que la fête commence! Tant que vos voisins sont avertis ;) Le iKARAOKE - Système de karaoké CD+G avec Bluetooth est disponible chez ToyRus.

Pour illuminer le bonhomme de neige

https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/light-up-sno-man-kit-0820092p.html#srp

Se glisse parfaitement dans un bas de Noël! Construisez un bonhomme de neige et illuminez-le! Le Nécessaire Light-Up Sno-Man pour bonhomme de neige illuminé est disponible dans les magasins Canadian Tire.

Aimants vintage joueurs d'hockey canadiens

https://fr.mainandlocal.com/

Pour les amoureux du hockey! Remémorez-vous des souvenirs d'enfance grâce à ces aimants de hockey sur table! C’est une excellente idée cadeaux pour la pige ou le bas de Noël! Les Montréalais derrières Main And Local s’inspirent de la ville pour créer différents objets uniques.

Jeux de toilettes

https://www.chezfarfelu.com/fr/produit/jeu-de-toilette-hockey

https://www.urbanoutfitters.com/fr-ca/shop/toilet-basketball-game2?category=party-supplies-games&color=095

Pour passer le temps aux toilettes! Ça fait changement de faire le tour d’Instagram trois fois! Un cadeau parfait pour un échange de cadeaux! Le jeu de hockey est disponible Chez Farfelu. Le jeu de basketball est disponible dans les magasins Urban Outfitters.

Chandails pour les grands nostalgiques

https://souvenirflou.com

Des chandails et designs faits à la main, plein de nostalgie! Une belle idée cadeau personnalisé! Des logos d’émissions jeunesse, de chaîne télé, de compagnies... tout y est! Disponible en ligne au souvenirflou.com

Ensemble pour créer son propre gin

https://www.ginius.ca/

Vous avez un grand fan de gin dans votre entourage? On pousse le «do it yourself» à un autre niveau avec cet ensemble pour faire son propre gin! Ginius a plusieurs points de vente au Québec en plus d’avoir une boutique en ligne. L’ensemble pour créer son gin sera disponible dans 41 succursales SAQ dès le 5 décembre.

Ensemble pour créer son propre Kombucha

https://divinsnectars.com

Parlant de «do it yourself»! Cet ensemble est conçu pour simplifié le plus possible l'utilisation d'accessoires pour faire et embouteiller votre kombucha, une boisson consommée depuis au moins 2000 ans, mais qui vit une nouvelle heure de gloire! Divins Nectars est une boutique ayant pignon sur rue à Lévis depuis 1993. Ils offrent plusieurs produits dont du thé, du kombucha en fût & de l’eau pur en vrac.

Un ensemble pour faire pousser ses fines-herbes

https://www.spherebrooke.com/index.php?productID=5705

Un jardin intelligent d’intérieur pour faire pousser ses propres fines herbes! Pour tous les pouces verts ... et ceux qui le sont moins! Équipé d’un système d’arrosage et d’éclairage automatique, ce petit potager peu gourmand en énergie s’occupe de faire pousser fines herbes et petits légumes pour vous. Vous pouvez même partir en vacances et le laisser se débrouiller seul pendant 2 semaines! Le potager futé CULTIV est disponible chez Spherebrooke

Boite surprise pour nos animaux

https://goodypack.ca/

https://canada.beonebreed.com/

Noël c’est le temps de l’année pour gâter ceux qu’on aime... dont nos animaux de compagnie! Il est possible de commander une boîte surprise pour animaux contenant des produits conçus par BeOneBreed en collaboration avec des spécialistes du comportement canin et félin (un concept 100% québécois!). Que ce soit un jouet, une couverture, un bol multifonction ou un lit mousse mémoire, tous les accessoires seront soigneusement sélectionnés pour combler vos animaux!

BeOneBreed est une compagnie québécoise. Leurs produits sont aussi disponibles chez Mondou.

Porte-clé personnalisé

https://stdenis.co/

Tout le monde apprécie un cadeau personnalisé. Ici, un porte-clé unique et personnalisable! Plusieurs compagnies québécoises offrent ce genre de service... Fouillez sur internet et vous verrez que plusieurs entreprises proposent différents objets personnalisables! Le porte-clé St.Denis est en cuir et fait à la main. L’entreprise québécoise offre aussi différents accessoires, comme des portefeuilles et des sacs. Une belle entreprise de chez nous!

Produits pour le visage et les dents à base de charbon

https://www.charbonnoir.com/



C’est hyper populaire partout à travers le monde! Les blogueuses et influenceuses ne jurent que par les produits au charbon! La poudre de charbon actif est une alternative pure et naturelle pour le blanchissement des dents et les masques pour le visage. L’entreprise québécoise Charbon Noir est spécialisée en fabrication de produits naturels biodégradables et écoresponsables à base de charbon actif et de bambou.

Produits écologiques et biologiques

En terminant, pourquoi ne pas faire un beau panier cadeaux (ou items à glisser dans le bas de Noël) de produits écologiques? Chaque petit geste pour prendre soin de notre planète compte! De plus en plus de gens désire être éco-responsables. Voilà quelques produits qui s’offrent bien en cadeaux.

https://bkind.ca/ (Soins corporels & produits de beautés végétaliens)

BKIND est une compagnie Montréalaise de soins corporels naturels végétaliens non-toxiques et sans cruauté.



https://www.facebook.com/lesessencesetelles/ (Parfums d’ambiance à base d’huile essentielle)

Les Essences & Elles offre des produits eco-friendly à base d’huiles essentielles, fabriqués sur la Cote-Nord par 2 sœurs



https://danslesac.co (Sacs pour aliments en vrac, balles de séchage & sacs réutilisables)

Dans Le Sac produit des produits écologiques et durables faits localement au Québec. Des sacs réutilisables de qualités pour un mode de vie zéro déchet!

https://les-mauvaisesherbes.com/

Les Mauvaises Herbes est une entreprise d’ici cohérente qui rend accessible un mode de vie durable. C’est une boutique en ligne sans plastique et sans emballage superflu qui propose le nécessaire à un mode de vie organique, soit en accord avec la nature, simple et à faible impact sur l'environnement.