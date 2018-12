Drame à Québec pour une famille indienne

Une famille indienne vit un véritable cauchemar à Québec après qu’un des leurs a subi un AVC en plein avion. Les proches de l’homme, hospitalisé trois semaines et malheureusement décédé vendredi, peuvent compter sur la générosité de deux sœurs qui veulent les aider à rapatrier la dépouille.

L’accident vasculaire cérébral qu’a subi Paul Miranda dans un avion reliant les Émirats arabes unis et New York le 12 novembre dernier avait forcé l’atterrissage d’urgence de l’appareil à Québec. Ce fut alors le début du cauchemar dans lequel est toujours prise son épouse, Bella Miranda, arrivée au chevet de son mari dans les jours suivants.

Seule, isolée par la barrière de la langue et dans un chagrin indescriptible, la femme a dormi à l’hôpital et erré dans les corridors au cours des trois dernières semaines, n’ayant nulle part où aller et personne à qui se confier. Touchée par sa situation, Marie-Christine et Isabelle Jobin, elles-mêmes au chevet de leur père, ont choisi de l’aider.

«On a trouvé un homme de Québec qui parle sa langue. Il lui a cuisiné de la nourriture indienne. On lui a trouvé des vêtements, donné un peu d’argent, on ne pouvait pas la laisser seule comme ça», confient avec émotion les bonnes samaritaines que Mme Miranda compare à «des anges tombées du ciel».

Décès et procédure coûteuse

Vendredi matin, dans les heures suivant l’arrivée de son frère Rosario à Québec, Paul Miranda a malheureusement rendu l’âme.

«C’est terrible. Surtout que nous avons perdu notre père il y a trois mois, également d’un AVC. C’est très difficile pour ma mère et aussi pour mes nièces qui sont en Inde, sans leur mère depuis trois semaines. Nous avons perdu la moitié de notre famille», raconte Rosario Miranda.

En plus du deuil, les proches de M. Miranda doivent également gérer le rapatriement du corps, une procédure qui coutera environ 11 000$. Une somme qu’ils n’ont pas.

«Nous avons dû emprunter de l’argent à des amis et à la famille pour pouvoir prendre l’avion et être à son chevet. Mon frère venait aux États-Unis pour trouver du travail dans l’espoir de s’installer avec sa famille, je n’aurais jamais cru qu’il mourrait devant mes yeux, ici», soupire l’homme, arrivé d’Inde moins de 24 heures auparavant.

Appel à la générosité

Coincés au Québec, sans assurance et incapable de payer les 10 000 $ estimés pour le rapatriement, Rosario Miranda et sa belle-sœur ne souhaitent qu’une chose : retourner rapidement à la maison avec la dépouille.

«Plus long ce sera, plus difficile ça va être pour nous. Nous voulons le ramener à la maison, l’avoir avec nous pour ses funérailles et pour que notre famille puisse le voir une dernière fois», explique M. Miranda.

Marie-Christine Jobin a choisi de mettre sur pied une campagne de sociofinancement pour venir en aide à la famille. Un appel à la générosité des entreprises funéraires de la région est également lancé.

«Si un thanatologue acceptait de faire un bon prix pour préparer le corps ou même de le faire bénévolement, ce serait énorme pour eux. Ça leur permettrait de repartir avec le corps le plus vite possible. Il faut montrer qu’on est des gens généreux au Québec», lance la dame, touchée par le drame humain de la famille indienne.

► Pour supporter la famille, cliquez ici.