DROUIN, Maurice



Le 26 novembre 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Maurice Drouin.Il laisse dans le deuil ses fils Jean (Lyne Cartier), Jacques (Maryse Turcotte), Dominic (Sandra Tremblay) et feu Marc, ses 10 petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, la mère de ses fils Thérèse Huneault, ses frères et soeurs, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 9 décembre 2018 dès 10h. Une liturgie suivra à 13h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital général du Lakeshore.